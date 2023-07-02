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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

أنا حي.. فيس بوك يعلن وفاة فنان مصري وهو على قيد الحياة

صدى البلد

تصدر اسم الفنان اسلام حافظ على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب خبر وفاته والذي احدث حالة منالجدل بين متابعيه وأصدقائه .

خبر وفاة الفنان اسلام حافظ

أثار فيسبوك قلق جمهور الفنان إسلام حافظ، حيث فوجئوا بإعلان "فيس بوك" عن وفاته عبر حسابه الرسمي.

لاحظ متابعو إسلام حافظ قيام فيسبوك بالإعلان عن وفاته فور الدخول على حسابه الرسمي كالتالي "فى ذكرى إسلام حافظ نحن نأمل للأشخاص الذين يحبون إسلام أن يجدوا الراحة في زيارة ملفه الشخصي لتذكر حياته والاحتفال بها".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

إسلام حافظ وفاة اسلام حافظ الفنان إسلام حافظ

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