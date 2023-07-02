حرص محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على حضور تدريب اليوم من اجل مساندة زملائه والجهاز الفني قبل مباراة المقاولون العرب المقبلة في كأس مصر.

الونش يساند لاعبي الزمالك قبل لقاء المقاولون في الكأس

وتابع "الونش"مران الزمالك الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة كاملا، ويغيب المدافع عن الزمالك بسبب الإصابة التي تعرض لها بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وخضوعه لعملية جراحية مؤخرا في ألمانيا.

ويخضع "الونش " خلال الفترة الحالية لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.