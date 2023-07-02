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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل شخصين وإصابة 28 بإطلاق نار جماعي في بالتيمور

بالتيمور
بالتيمور

وقالت الشرطة في بالتيمور إن شخصين قتلا وأصيب 28 آخرون في إطلاق نار جماعي في ساعة مبكرة من صباح الأحد في مبنى سكني في المدينة.

 

وقالت إدارة شرطة المدينة إن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة بعد الحادث الذي وقع في 800 بلوك من شارع جريتنا في حي بروكلين في بالتيمور بعد منتصف الليل بقليل.

 

وقالت الشرطة إن شابة تبلغ من العمر 18 عاما توفيت في مكان الحادث وأعلنت وفاة رجل يبلغ من العمر 20 عاما بعد نقله إلى مستشفى محلي.

وقالت الشرطة إنه تم نقل تسعة أشخاص من مكان الحادث إلى مستشفيات محلية ، بينما دخل 20 متضررًا إلى المستشفيات في المنطقة.

 

وقالت ميدستار هيلث بالتيمور لرويترز في رد بالبريد الإلكتروني إن قسم الطوارئ بمستشفى ميدستار هاربور عالج 19 مريضا صباح الأحد، وجميعهم يعانون من إصابات متفاوتة من إصابات بطلقات نارية بعد الحادث.

 

وأضافت أنه 'تم وضع تسعة مرضى مصابين في حالة حرجة وتم نقلهم إلى مراكز الصدمات في بالتيمور'، مضيفة أنه تم إطلاق سراح جميع المرضى باستثناء مريض واحد.

 

قالت إدارة الشرطة إنه في حوالي الساعة 12:35 من صباح يوم الأحد، استجاب الضباط لنداءات وردت أنباء عن إطلاق نار في مبنى 800 بمحكمة جريتنا.

 

وتجمع مئات الأشخاص في المنطقة لحضور حدث يسمى 'يوم بروكلين'، حسبما قال شاهد لمحطة فوكس 45 التليفزيونية، مضيفًا أنهم سمعوا إطلاق 20 إلى 30 طلقة.

إطلاق نار جماعي البريد الالكترونى حي بروكلين حالة حرجة قسم الطوارئ

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