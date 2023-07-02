وفقا لآخر تحديث.. ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه الأحد 2 يوليو

شهدت أسعار العملات الأجنبية، حالة من التباين أمام الجنيه على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي الجنيه الأسترليني وتراجع اليورو.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 2 يوليو 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلي ختام تعاملات الأحد مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .

ووصل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه فى البنك الأهلي ختام تعاملات الأحد لنحو 33.48 جنيه للشراء و 33.67 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه فى البنك الأهلي ختام تعاملات الأحد نحو 39.10جنيه للشراء و 39.32جنيه للبيع .

سجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه فى البنك الأهلي ختام تعاملات الأحد 34.26 جنيه للشراء و34.61 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام تعاملات الأحد نحو 33.48جنيه للشراء و33.67 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام تعاملات الأحد نحو 39.10جنيه للشراء و39.32 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام تعاملات الأحد نحو 34.26جنيه للشراء و34.61 جنيه للبيع .

أسعار العملات فى البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.95جنيه.

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي ختام تعاملات الأحد نحو 33.62جنيه للشراء و33.76 جنيه للبيع .

استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي ختام تعاملات الأحد عند 39.20جنيه للشراء و 39.37جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي ختام تعاملات الأحد نحو 34.52جنيه للشراء و34.67جنيه للبيع .