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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 2-7-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 2-7-2023، بدون أي تغيير للأسبوع الرابع علي التوالي في معظم البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للشراء.
بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

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وصل متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول،فيصل الاسلامي، بلوم، المشرق، الاسكندرية، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد،الإمارات دبي الوطني، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، التعمير والاسكان".


سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع
وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.


اتاحة العملات

وقامت البنوك المصرية بتغذية ماكينات الـ ATM بالأموال لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة اجازة عيد الاضحى وثورة 30 يونيو التى أقرها مجلس الوزراء وأعلن عنها البنك المركزي.

وفى وقت سابق أعلن البنك المركزى  قبل أيام  طبع عملة فئة الـ ٢٠ جنيها البلاستيكية ، وتوزيعها على البنوك المصرية قبل بدء احتفالات العيد .

وكشفت مصادر مطلعة داخل البنك المركزي المصري أنه تم إبلاغ البنوك بضرورة ضخ وتغذية ماكينات الصراف الآلي ATM بالعملات المعاونة الجديدة سواء الـ ١٠ و ٢٠ جنيها البلاستيكية بالإضافة لفئات النقد الأخرى الجديدة من عملات 50 و 100 و200 جنيه ضمن الاستعدادات الخاصة باستقبال العيد و منح العيديات. بالإضافة إلي عمليات صرف الرواتب الخاصة بموظفي الدولة من البنوك في الوقت الحالي .

قالت المصادر إن عمليات تغذية الماكينات بالعملات المختلفة قبل تنفيذ البنوك لإجازة عيد الاضحي وذكري الاحتفال بثورة 30 يونيو والتي بدأت منذ  الثلاثاء الماضي 
وأعلنت مصادر في البنك المركزي المصري عن طباعة عملة الـ٢٠ جنيها البلاستيكية بقيمة وصلت لملياري جنيه بزيادة السيولة في الاسواق خلال فترة العيد وهو ما يساعد علي تسريع وتيرة قبول العملة الجديدة في السوق، ونفت المصادر قيام البنك المركزي بسحب اي عملات قديمة من الأسواق في الوقت الحالي .

وتعود البنوك لعملها اعتبارا من الثلاثاء المقبل بعد انتهاء مهلة الإجازة التي جري منحها منذ أيام

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