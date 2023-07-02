الأزمات الاقتصادية تهدد ملايين العاملين بالتسريح.. تعرف على أبرز ضحايا الشركات الكبرى

تهدد الأزمات الاقتصادية المتتالية التي يعيشها العالم آخر ثلاث سنوات مستقبل العمالة، حيث خلفت الأزمة الاقتصادية ضحايا بالملايين، ودائما ما تكون الحلقة الأضعف هو الموظف، فحين تمر المؤسسة بأزمة يتم أخذ قرار بتسريحه تقليلاً للنفقات.

العمالة ضحايا الأزمات

وشهدت الفترة الماضية قيام مجموعة ليست بالقليلة من المؤسسات العالمية الكبرى بتسريح الموظفين تحت مسمى الهيكلة لمواجهة الأزمات الاقتصادية.

وأعلنت شركة نيانتيك، الشركة المنتجة للعبة بوكيمون غو مؤخرا، نيتها تسريح ربع العمالة لديها، بسبب المصاعب التي يواجهها قطاع الألعاب الإلكترونية، في أعقاب الطفرة التي شهدها خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا.

وستغلق مركزها في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، علاوة على إلغاء لعبتين من بين ألعابها المعروفة، حيث قال مدير الشركة، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، جون هانك: "لقد تركنا نفقاتنا تزداد بسرعة بشكل أسرع من عائداتنا"، مضيفا: "أولويتنا الأولى هي الاحتفاظ بلعبة بوكيمون غو، والعمل على استمرار تطورها، دوما كلعبة".

ويغادر نحو 230 شخصا من العاملين في الشركة وظائفهم، بينهم موظفون في قطاع تصميم الألعاب، وستوقف الشركة أيضا لعبة "إن بي إيه" لكرة السلة، والتي أطلقتها في يناير الماضي، إضافة إلى لعبة أبطال مارفل، أو "وورلد أوف مارفل هيروز تايتل".

واعتاد المستخدمون خلال فترة انتشار اللعبة مطارد شخصيات افتراضية، مثل بيكاتشو، وسنورلاكس، سواء في الأماكن الخاصة، أو العامة، بغرض اصطيادها والفوز بالمزيد من النقاط.

تسريح الموظفين بديزني

وقبل أسابيع قالت نيانتيك، إنها ستلغي 4 مشاريع وتخفض عمالتها بنسبة تقترب من 8 في المائة، جيث جاء ذلك بعد تقارير أكدت أن الشركة تواجه تراجعا ضخما في حجم أرباحها.

يذكر أن بوب إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، قال في وقت سابق من 2023، إن ديزني ستخفض قوتها العاملة بمعدل 7000 موظف في محاولة لخفض التكاليف، حيث يمثل الرقم 3.2٪ من إجمالي عدد موظفي ديزني البالغ حوالي 220 ألف موظف في جميع أنحاء العالم.

وحسبما ذكر في صحيفة "Variety"، فإن أمر تسريح العمال جزء من جهود ديزني لتحقيق حوالي 5.5 مليار دولار في توفير التكاليف، وإن 2.5 مليار دولار تمثل تكاليف العمالة و1 مليار دولار من تلك التخفيضات المستهدفة في التكلفة جارية بالفعل، على حد قول إيجر.

وقالت كريستين مكارثي، المدير المالي لشركة ديزني، للمحللين إن ديزني تهدف إلى خفض سنوي قدره 3 مليارات دولار في تكاليف المحتوى غير الرياضي، ومن المتوقع أن يتحقق خلال السنوات المقبلة.

وكانت ديزني تفوقت في أول شهر ديسمبر 2022 على تقديرات وول ستريت في الأعلى والأسفل، في هذه الفترة سجلت Disney + أول انخفاض لها على الإطلاق في عدد المشتركين، حيث خسرت 2.4 مليون مشترك.

عدد من شركات التواصل

وقالت شركة زووم (zoom) في بداية العام الجار، إنها ستلغي حوالي 1300 وظيفة، حيث يتباطأ الطلب على خدمات مؤتمرات الفيديو للشركة مع تضاؤل ​​الوباء ، وتتحمل رسومًا ذات صلة تصل إلى 68 مليون دولار.

وأغلقت أسهم الشركة، التي تراجعت 63% العام الماضي وسط هبوط في أسهم التكنولوجيا على ارتفاع 9.9% على خلفية الأخبار لكنها انخفضت بشكل طفيف في التداولات الممتدة.

وأثناء إعلانه عن تسريحات العمال، والتي ستصل إلى ما يقرب من 15% من قوتها العاملة، قال الرئيس التنفيذي إريك يوان إنه سيخفض راتبه بنسبة 98% للسنة المالية القادمة ويتخلى عن مكافأته.

كما سرّح الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، نحو نصف موظفي شركة "تويتر"، البالغ عددهم 7500 موظف، بعد استحواذه على المنصة، بقيمة 44 مليار دولار.

وكانت قد قررت شركة "ميتا" المالكة لتطبيقات "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستجرام" لصاحبها مارك زوكربيرج، الاستغناء عن أكثر من 11 ألف موظف لديها، بما يعادل 13 في المئة من القوى العاملة في الشركة، في واحدة من أكبر عمليات التسريح في 2022، وذلك بعد انخفاض صافي ربحها بنسبة 52 % ليبلغ 4.4 مليار دولار في الربع الثالث.

وقامت شركة "أبل" بتسريح العديد من جهات التوظيف في 2022، كجزء من حملة لكبح جماح التوظيف والإنفاق في الشركة عملاقة التكنولوجيا، حيث تم التخلي عن حوالي 100 عامل متعاقد في خطوة نادرة تتخذها أكبر شركة في العالم من حيث القيمة.

العمالة الحلقة الأضعف

وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك حينها "نحن نؤمن بالاستثمار خلال فترة الانكماش الاقتصادي، لذا سنستمر في توظيف الأشخاص والاستثمار في المجالات، لكنَّنا نتوخى الحذر في القيام بذلك إدراكاً لواقع الظروف"، مؤكداً أن أبل تحتفظ بموظفي التوظيف الذين يعملون بدوام كامل، ولم يتم تسريح جميع المتعاقدين معها كجزء من هذه الخطوة. يُذكر أنَّ متحدثاً باسم شركة "أبل" رفض التعليق على القرار.

وتخلصت شركة "سناب شات" من 20% من قوتها العاملة، التي تتجاوز 6 آلاف موظف، فضلاً عن شركة "مايكروسوفت التي سرحت ما يقرب من 1000 موظف تحت مسمى التغيير في الإجراءات الهيكلية.

وأعلنت عملاق محرك البحث جوجل، في يناير 2023 أنها ستقوم بتسريح 12 ألف من قوة العمل لديها، حيث قال الرئيس التنفيذى لجوجل ساندار بيتشاي، في رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى موظفي الشركة حينها، أن جوجل ستبدأ فى عمليات التسريح في الولايات المتحدة على الفور، وفي الدول الأخرى سيتطلب الأمر وقتا أطول بسبب القوانين والممارسات المحلية.

وأضاف بيتشاي، أن عملاق البحث سيعرض على الموظفين المقيمين في الولايات المتحدة مكافأة نهاية خدمة تعادل أجر 16 أسبوعا، وأسبوعين إضافيين عن كل عام عملوا فيه فى جوجل.

وبدأت أمازون مطلع العام الجاري، موجة جديدة من تخفيضات الوظائف أثرت على أكثر من 18 ألف شخص، وفى نفس اليوم، أعلنت مايكروسوفت خطط تسريع 10 آلاف عام.