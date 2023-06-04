اتحاد العمال: مصر استطاعت خفض معدلات البطالة وتطوير العمالة الفنية

أكد عماد حمدي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن رغم الظروف العالمية لكن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت خفض معدلات البطالة، بجانب تطوير العمالة الفنية، كما تم رفع الحدود الدنيا للمرتبات على فترات متوالية آخرها العام الماضي، حيث تم رفع الحد الأدنى مرتين خلال عام مالي واحد.

وقال عماد حمدي، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إن الدولة المصرية حرصت بشكل كبير على الحماية الاجتماعية في ظل الأزمات والتطورات العالمية، وآخرها أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، واللتين تسببتا في زيادة معدلات البطالة على مستوى العالم وصل لأكثر من 200 مليون.



وتابع: "هذه القرارات جاءت لتخفيف العبء.. وهناك محاولات من المجلس القومي للأجور بتطبيق الحدود الدنيا في القطاعين الخاص والحكومي، وهناك التزام كبير من قبل أصحاب الأعمال".