5 هدايا من بيت الزكاة للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.. تعرف عليها

نجح «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، في اطلاق العديد من المبادرات لدعم الأسر المستحقة قبل حلول عيد الأضحى المبارك والتي استمرت حتى نهاية أجازة العيد، والتي نجحت حتى الآن في مساعدة ما يقرب من 400 شاب وفتاة على تيسير زواجهم وتوزيع 3000 قطعة ملابس جديدة وتسديد ديون الغارمين.

كما تم توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، إعمالًا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60] ، وذلك من خلال العديد من البرامج التى تستهدف وصول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات لمستحقيها.



واستعدادا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك كان «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» قد أعلن عن مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية عن شهر يوليو 2023م للأسر المستحقة ، وبدء الصرف من فروع البنوك ومكاتب البريد من يوم ٢١ يونيو ، والتي تندرج ضمن برنامج (سند) لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها حيث يقدم بيت الزكاة مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات مختلفة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة اليتيم.

كما أطلق «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ» مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة»؛ لتوزيع ٢ كيلو لحوم بلدية للأسر الأولى بالرعاية قبل عيد الأضحى، بداية من أول أيام ذى الحجة وصولا إلى يوم عرفة ، حيث انطلقت فرق «بَيْتُ الزُّكاةِ وَالصَّدَقَاتِ الْمِصْرِيَّ» لتوزيع اللحوم إيمانًا من البيت بدوره في دعم الأُسَر الفقيرة قبل حلول العيد .



وقامت لجنة من بيت الزكاة باختيار «عجول بلدية» من مزارع تربية الماشية بمحافظة الوادي الجديد، تحت إشراف فريق من مديرية الطب البيطري ، قام بفحِصَ تلك العجول؛ للتأكد من سلامتها وجودتها، قبل عملية الذبح تحت إشراف لجنة الطب البيطري ومديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد.



كما تم الإعلان عن إتمام إجراءات تسديد ديون 25 غارمًا وغارمة خلال الأيام القليلة قبل حلول عيد الأضخى المبارك لمن صدرت ضدهم أحكام بالحبس أو أوقعتهم ظروفهم في قبضة الديون التي لم يتمكنوا من تسديدها وبإنهاء الإجراءات القانونية سيتمكن هؤلاء الغارمون من قضاء عيد الأضحى في بيوتهم ووسط عائلاتهم وأبنائهم، دونما تهديد بالحبس أو الملاحقة القانونية.



يحظى برنامج الغارمين باهتمام بيت الزكاة، والذى ساهم منذ انطلاق العمل به في سداد ديون 8000 غارم وغارمة ممن تعرضوا لإجراءات قانونية سواء بالحبس أو التهديد به ، بالإضافة إلى تسديد ديون متأخرة لمرافق الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وايجارات المساكن فضلا عن مصروفات المدارس.



ويقدم بيت الزكاة تلك الخدمة في صورة مساعدات مباشرة نقدية لدفع وسداد قيمة المديونية على الأفراد الغارمين وممن استدانوا أو اقترضوا لقضاء حوائجهم، وعينية ونقدية لأسر السجناء وأبناءهم، متمثلة في دفع مصروفات دراسية، فواتير المرافق (كهرباء – غاز)، دفع قيمة مواصلات الأبناء وانتقالاتهم، أو شراء الزى المدرسي، وذلك وفقا لإيصالات واثبات ورقى قانونى، وكذلك من لم يستطع تلقى ذات الخدمة (من المؤسسات الخيرية الاخرى) أو توافر تلك الخدمة بذات الجهات مع تعذر تقديمها أو جزء منها.



وأطلق «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» مبادرة «فرحة» لتيسير الزواج بجميع محافظات الجمهورية، على أن ينتهى تقديم الطلبات على الوقع الالكترونى لبيت الزكاة https://baitzakat.org.eg/ZakatRequest/?id=10 آخر ايام أجازة عيد الأضحى المبارك، والتي أسفرت في أول أيام اطلاقها عن إعانة حوالي ٤٠٠ من الفتيات غير القادرات وتقديم مساعدة لهم لتحمل أعباء الحياة عن طريق المساهمة فى شراء مستلزمات الزواج وتوفير الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المعيشية لإتمام زواجهم خلال عيد الأضحي المبارك، وذلك منذ فتح باب التقديم الاربعاء الماضي.



ويحرص «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» على تقديم المساعدة للشباب المقبل على الزواج وغير قادر على تحمل أعباء الحياة عن طريق مساعدتهم فى شراء مستلزمات الزواج وتوفير الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المعيشية لإتمام اجراءات الزواج.



ويتم خلال المبادرة تقديم مساعدات نقدية مباشرة لمساعدة الفتيات على شراء مستلزمات الزواج الأساسية ، كمساهمة من بيت الزكاة في مشاركة الأباء أومن يعول تلك الفتيات في تحمل أعباء ونفقات الزواج أو من لم يستطع تلقى تلك الخدمة من الهيئات والجهات المعنية ولجمعيات الخيرية فى مناطق سكنهم .

وفي البرامج التنموية بدأ «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» إجراءات الحصر الشامل فى ٩ قري بمحافظات البحيرة وبنى سويف والمنيا، هى قرية جزيرة نكلا مركز شبرا خيت، وقرية بولين الفوايد مركز كوم حمادة، وقرية باغوص مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وكذلك قرية العجرة مركز الفشن، وقرية الفقيرة مركز ببا، وقرية أبو صالح مركز ناصر، بمحافظة بنى سويف، وقرية ٤ العزبة، وقرية السلحدار، وقرية الدشلوطى بمركز العدوة بمحافظة المنيا ، وذلك لإدراجها ضمن البرامج التنموية والمساعدات الإنسانية التي يقدمها البيت ، للتعرف على احتياجاتها، والبدء في تنفيذ أكبر قدر من المشروعات التنموية الممكنة في تلك القرى، وَفقًا لبرامج بيت الزكاة؛ لتحويلها إلى قرى منتجة تستطيع أن تواجه صعوبات الحياة بصورة أفضل.



ويقدم «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» مساعدات مختلفة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة اليتيم وتيسير الزواج وغيرها، وذلك لمساعدة الحالات غير القادرة على تدبير شؤون حياتها؛ فضلًا عن مساعدة الحالات غير القادرة على تأثيث المنازل الخاصة بهم أو ترميمها وذلك في إطار صرف أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية، وتحويل الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة قادرة على العمل.

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