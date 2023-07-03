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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تموينية مشتركة للمرور على المخابز والمحلات التجارية بالعريش

متابعة ارصدة حصة
متابعة ارصدة حصة دقيق المستودعات بالعريش

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء،  حملة تموينية بالاشتراك مع مديرية الصحه ومديرية الطب البيطري وقسم مباحث التموين للمرور على المخابز والمحلات التجارية، و السوبر ماركت و بيع اللحوم والدواجن بمدينة العريش ، تنفيذا لتعليمات  الدكتور وزير التموين ، واللواء الدكتور محافظ شمال سيناء  .

 

٧ محاضر :

 

وقالت  أمانى رسلان مدير عام المديرية ، إن الحملة اسفرت عن تحرير عدد ٧ محاضر  لعدم اعلان عن الأسعار،  وعدم حمل شهادة صحيه، بالإضافة إلى تحرير عدد ١ محضر سلع غذائيه منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى ، وجارى استمرار تنفيذ  الحملات التموينيه على مستوى المحافظة.

 

وفي نفس السياق..  بدات إدارة تموين بئرالعبد ، في  توزيع دقيق المستودعات للتجار التموينيين لصرفها للمواطنين بانتظام ، حرصا على وصول الحصة التموينية للمواطنين أسرع وقت ، ولا توجد اى شكاوى من المواطنين ..حيث تم توفير السلع التموينية والدقيق.
 

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محافظ شمال سيناء.. توسعات الحيز العمراني بالعريش تجاه الغرب

العريش حملة تموينية المحلات التجارية المخابز

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