يواجه فريق بيراميز بقيادة مدربه جايمي باتشيكو البنك الأهلي، اليوم، الإثنين، في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في كأس مصر

تنطلق المباراة بين البنك الأهلي وبيراميدز، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولي، وستذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

ويغيب عن بيراميدز، شريف إكرامي ورمضان صبحي، إبراهيم عادل ومحمود صابر عبد الله السعيد وأسامة جلال ومحمود عبد العاطي "دونجا" لأسباب مختلفة.

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي – أحمد فتحي – عبد الله مجدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه – وليد الكرتي – أوجو صامويل – أحمد توفيق – محمد صادق – هشام محمد – محمود أوكا - إسلام عيسى - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس