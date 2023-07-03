كارثة تعيشها القارة العجوز| مروجو المخدرات يسيطرون على موانئ أوروبا.. وقائع مرعبة

هل تتخيل أن يكون تجار المخدرات هم من يسيطرون على صناعة القرار داخل قارة أوروبا، ويكون المشرفون على المنافذ البحرية والجوية أباطرة المزاج العالى بشكل رسمي؟" .. تلك الأسئلة لم تكن أسئلة افتراضية لبداية سيناريو فيلم من أغلام الفانتازيا، ولكنها تخوفات أصبحت واقع داخل القارة العجوز، جاءت نتيجة عن واقع مرعب لمستقبل دول الاتحاد الأوروبي.

وأصبح العديد من المسئولين يقولون: "إنهم يتسللون إلى مجتمعاتنا، وازدهار جرائم المخدرات يهدد ديمقراطيات الاتحاد الأوروبي، وإن منفذي القانون يقفون في موقف ضعيف لأن أباطرة المخدرات، يريدون اتخاذ قرار بشأن القضايا الكبيرة في مجتمعنا ولكن أياديهم مرتعشة من سطوة صانعى المزاج العالى داخل المجتمع، ولم يتبق سوى أن يكون هؤلاء هم صانعى القرار فعليا''.

الآن أوروبا سوق بديل لأمريكا لمهربي المخدرات الدوليين

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فقد قال رئيس وكالة إنفاذ القانون في الكتلة الأووروبية، إن سيادة القانون في الديمقراطيات الأوروبية معرضة لخطر التقويض ما لم يكثف قادة الاتحاد الأوروبي بشكل كبير ردهم على ازدهار الجرائم المتعلقة بالمخدرات، فيما قالت رئيسة يوروبول كاثرين دي بول إن أوروبا حلت محل الولايات المتحدة كسوق مستهدف رئيسي لمهربي المخدرات الدوليين ، وإنه من المتوقع أن يرتفع وصول المخدرات خلال العامين المقبلين وسط تخمة في الإنتاج.

وأضافت كاثرين: "نرى أن الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر أهمية للمجرمين، مقارنة بالولايات المتحدة، والدول الأوروبية الآن هي المهيمنة في الوقت الحالي، ونرى أنه خلال العامين المقبلين سيكون لدينا زيادة في الأدوية الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي لأن هناك المزيد من الإنتاج، ولن يمر وقت كبير حتى نر آثار كارثية لتلك الظاهرة داخل المجتمعات الأوروبية".

واقع مرير خلف تلك التحذيرات

ويأتي التحذير من دي بول، الرئيس السابق للشرطة الفيدرالية البلجيكية ، في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الأوروبي تحديات متعددة لسيادة القانون في الكتلة ، بما في ذلك دول مثل بلغاريا ، التي تقع على طول طريق رئيسي لاستيراد المخدرات من الشرق الأوسط. وحيث يُنظر إلى الجريمة المنظمة على نطاق واسع على أنها متداخلة مع الحكومة.

ومع ذلك، قال دي بول إن مشكلة أوروبا المتفاقمة مع الجريمة المنظمة المرتبطة بالمخدرات ليست فقط في وسط وشرق أوروبا، إنها تعاني أيضًا من المراكز الغنية في غرب وشمال أوروبا ، من أنتويرب في بلجيكا إلى روتردام وأمستردام في هولندا ، إلى هامبورغ في ألمانيا والموانئ الصغيرة في إسبانيا والمدن الساحلية في السويد، والآن أصبحت روتردام وأنتويرب مهمان جدًا للجماعات الإجرامية، ولكننا نرى أنه كلما عملنا في الموانئ الكبيرة، هناك أيضًا موانئ أصغر ، مثل هامبورغ ، أو موانئ في إسبانيا ، مربحة للغاية ومثيرة للاهتمام لتجار المخدرات.

الآثار المجتمعية كارثة وقنبلة موقوتة

وتشير تقارير أوروبية، إلى أن النتيجة الحتمية المنتظر حدوثها قريبا نتيجة لحال أوروبا مع المخدرات، هي زيادة العنف والفساد الزاحف في العديد من النقاط الساخنة لتجارة المخدرات بما في ذلك ميناء أنتويرب في بلجيكا ، حيث تسعى العصابات الإجرامية بشكل متزايد إلى التسلل إلى شركات الخدمات اللوجستية والحكومة المحلية وحتى النظام القضائي ، كما حذر دي بول .

ويتمثل أحد الآثار الجانبية المباشرة لكارتلات تصدير المخدرات من أمريكا الجنوبية التي تربط الأسلحة بجماعات المافيا في أوروبا في زيادة جرائم العنف. وقالت: "ما يقلقنا حقاً هو زيادة العنف. ليس فقط العنف المنتظم: القتل العمد ، والتعذيب ، والانفجارات ، والعنف القاسي والقاسي مع الكثير من القتلى".

وضع صعب للغاية.. الإرهاصات بدأت

وفي الواقع الحالي، أصيب العديد من الدول الأوروبية بالصدمة في السنوات الأخيرة بسبب عمليات قتل مخدرات بارزة، ففي هولندا ، التي يعتبر ميناء روتردام فيها مدخلًا رئيسيًا للمخدرات إلى أوروبا ، أدى القتل الوقح في عام 2021 للصحفي الإجرامي البارز ، بيتر آر دي فريس ، والمحامي ديرك ويرسوم في عام 2019 إلى البحث عن الذات الوطني والتعهد بالتصدى إلى عصابات المخدرات.

في بلجيكا ، مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي ، أثار مقتل فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا في أعمال عنف متعلقة بالمخدرات في وقت سابق من هذا العام في أنتويرب غضبًا مماثلًا ، بينما كشفت الشرطة العام الماضي عن مؤامرة لاختطاف وزير العدل في البلاد ، فنسنت فان، مما يؤدي إلى تعزيز الأمن له، وكان رد فعل بارت دي ويفر ، عمدة أنتويرب اليميني ، في ذلك الوقت، مقلقًا للغاية ولكن يمكن التنبؤ به" .

جرس إنذار في السويد وإسبانيا وألمانيا

وتدق أجراس الإنذار أيضًا في السويد وإسبانيا وألمانيا ، حيث قال دي بول إن ميناء هامبورغ أصبح وجهة رئيسية للمُتجِرين. وقالت إن المشكلة بالنسبة لقادة الاتحاد الأوروبي هي أنه في كل من هذه النقاط الساخنة ، يقوم المُتجِرون تدريجياً بتدمير سيادة القانون من خلال إفساد عمال الخدمات اللوجستية ، والاستيلاء على أنظمة تكنولوجيا المعلومات ، والتسلل إلى الحكومة المحلية وحتى المحاكم والشرطة، وأضاف رافضا تسمية المرفأ: "اكتشفنا مرفأ حيث كان الجميع فاسدين، وإذا تخلينا عن مناطق معينة يمكن أن تواجه مواقف صعبة حقا حيث يتولى المجرمون المسؤولية".

وأضاف: "إنهم عصابات المخدرات يتسللون إلى مجتمعاتنا ... يريدون اتخاذ قرار بشأن قضايا كبيرة في مجتمعنا، ونحن بحاجة إلى أن يكون هذا أولوية في السنوات القادمة إذا أردنا إنقاذ الفئات الضعيفة وحمايتها، وحتى لا نصتدم بأن أصحاب النفوذ الآن من تجار المخدرات هم أصحاب القرار الفعلي".

أوروبا غارقة في المخدرات

"المخدرات في كل مكان، وبكل شيء، والجميع متورط بها" .. هذه هي النتيجة المخيفة التي توصل إليها التقرير السنوي لعام 2023 الصادر عن المركز الأوروبي لمراقبة المخدرات والإدمان (EMCDDA)، والذي وجد أن العقاقير غير المشروعة موجودة في كل مكان، ويمكن العثور على أي مادة ذات تأثير نفسي في السوق، ولا يمكن لأحد الهروب من آثارها الكارثية، وكارثة توافرها والآثار السيئة اللاحقة لانتشارها.

فالآثار طالت من يتعاطاها، وكذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية المثقلين بالضغط الإضافي، والمراهقين الذين يتورطون في الجريمة وميزانيات الرعاية الاجتماعية الحكومية ممتدة، فإن تأثير سوق الأدوية المظلمة المعقدة في أوروبا محسوس في كل ركن من أركان القارة، فتلك المواد المخدرة يتم ضبط كميات قياسية منها، والعقاقير الموجودة تزداد فعالية والعقاقير المصنعة حديثًا تستمر في الظهور، وهي الكارثة داخل القارة العجوز التي تحدث عنها تقرير مفصل لصحيفة بوليتيكو الأمريكية.

الفنتانيل يتسلل من أمريكا لأوروبا ليضاف للكوكتيل الحالي

وعلى الرغم من أن أوروبا ليست مليئة بالفنتانيل ، وهو مادة أفيونية صناعية فائقة القوة وراء عدد كبير من الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة ، مثل الولايات المتحدة ، إلا أن استخدامه يتزايد في إستونيا والسويد وفنلندا وألمانيا ، وفقًا لمركز المراقبة الأوروبي للأدوية. وإدمان المخدرات (EMCDDA).

ووفقا لما رصدته تقارير الاتحاد الأوروبي، فإنه تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات بجميع أنواعها، جعلت أوروبا جزيرة عائمة على بحر من كوكتيل من المخدرات، حيث تم ضبط كميات قياسية من الأدوية المعروفة في جميع أنحاء أوروبا ، في حين ظهرت العديد من المواد التي لم يسمع بها من قبل في السوق، ففي عام 2021 ، وصلت كميات راتنج القنب (816 طناً) والقنب العشبي (256 طناً) المضبوطة في الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى لها منذ عقد، وزادت كمية الهيروين التي ضبطتها دول الاتحاد الأوروبي بأكثر من الضعف في عام 2021 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 9.5 طن بينما ضبطت تركيا رقما قياسيا 22.2 طن.

وكذلك ضبطت دول الاتحاد الأوروبي كمية قياسية من الكوكايين - أكثر من 300 طن - في عام 2021: 96 طناً في بلجيكا ، و 72 طناً في هولندا ، و 49 طناً في إسبانيا، وتم أيضا ضبط كميات قياسية من الأدوية المعروفة في جميع أنحاء أوروبا، وفي هذه الأثناء ، تنتشر الأدوية التي تم إنشاؤها حديثًا في الشوارع بمعدل عقدة ، مما يفرض تحديات جديدة على الصحة العامة، وفي عام 2022 ، تم الإبلاغ عن 41 مادة جديدة ذات تأثير نفسي (NPS) - وهي مواد كيميائية لم يتم رؤيتها من قبل في السوق - في الاتحاد الأوروبي ، وبذلك يصل العدد الإجمالي لـ NPS التي تمت مراقبتها بواسطة EMCDDA إلى 930.