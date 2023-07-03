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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الفيوم: تحرير 156 محضرا وإعدام 118 كيلو أغذية تالفة

حملات مديرية الصحة
حملات مديرية الصحة بالفيوم

 قررالدكتور/حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

 

بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

 

حيث  قامت إدارة الطب الوقائى بقيادة الدكتور محمد عبد التواب بتكثيف مرور فرق إدارة الأغذية على الأسواق والمحلات والمنشآت الغذائية، حيث تم المرور على 97 منشأة وتم سحب 47 عينة وتم تحرير 156 محضر بينما تم اعدام 118 كيلو اغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى و171 لتر من العصائر والمشروبات الملونة  كما تم التوصية بغلق 15 منشأة.


بينما قام فريق صحة البيئة بقيادة د/كلير بقطر من المرور على 9 محطات مياة وتم أخد 182 عينة مياه شرب و 4 عينات من حمامات السباحة.


كما تم المرور على 8 محطات معالجة صرف صحى بينما كانت عدد العينات الحقلية 23 وعدد العينات المعملية 11 عينة.

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