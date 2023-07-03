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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يوضح موقفه من عقوبة دونجا

صدى البلد

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، أنه لم يتم إخطار النادي حتى الآن بتوقيع أي عقوبة على نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال مدير الكرة بنادي الزمالك : "لم نتلق أي إخطار رسمي من الجبلاية بشأن أي عقوبة ضد نبيل عماد دونجا"

وقال عبد الواحد السيد : "لماذا لم يتم التحقيق من قبل لجنة الانضباط مع اللاعب إذا كان ارتكب أي خطأ قبل أن يتم اتخاذ قرار بمعاقبته".

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك، 4 مباريات مع توقيع غرامة مالية على اللاعب قيمتها 50 ألف جنيه وأرسلت القرار لمجلس إدارة الجبلاية ولم يتم الإعلان رسميا عن القرار حتى الآن.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب مساء غدا الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

 

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