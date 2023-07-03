خلال لقاء اجتماعات شنجهاي.. ماذا تريد الهند من بوتين؟

من المقرر أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة دولية خلال الساعات المقبلة، في ضوء اهتمام هندي بذلك، كونها تستضيف الحدث، وفق ما ذكرت صحيفة فويس أوف أمريكا.



ومن المقرر أن يجتمع القادة بشكل افتراضي يوم الثلاثاء لحضور قمة منظمة شنجهاي للتعاون، وهي مجموعة أمنية أسستها روسيا والصين لمواجهة التحالفات الغربية من شرق آسيا إلى المحيط الهندي.

تستضيف الهند ، التي أصبحت عضوًا في المنظمة عام 2017 ، حدث هذا العام.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية، أن ما تقوم به الهند، يعد دلالة من قبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لبيان حجم النفوذ العالمي المتزايد لبلاده.

ركزت المجموعة حتى الآن على تعميق التعاون الأمني ​​والاقتصادي ، ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات ، ومعالجة تغير المناخ والوضع في أفغانستان بعد تولي طالبان زمام الأمور في عام 2021.



قال تانفي مادان، الزميل البارز في معهد بروكينجز: "سيرغب بوتين في طمأنة شركائه بأنه ما زال مسؤولاً إلى حد كبير ، ولا يترك مجالاً للشك في أن التحديات التي تواجه حكومته قد تم القضاء عليها".

أعلنت الهند في مايو أن القمة ستُعقد عبر الإنترنت بدلاً من الحضور الشخصي كما حدث العام الماضي في سمرقند بأوزبكستان ، حيث وقف بوتين لالتقاط الصور وتناول العشاء مع زعماء آخرين.



وقال كوجلمان إنه بعد كل الضجة التي تلقاها مودي من القادة الأمريكيين خلال زيارته الأخيرة "فإن من السابق لأوانه (بالنسبة للهند) أن ترحب بالقادة الصينيين والروس".

ظلت علاقة الهند بموسكو قوية طوال الحرب، حيث حصلت الهند على كميات قياسية من الخام الروسي وتعتمد على موسكو في 60٪ من أجهزتها الدفاعية.

في الوقت نفسه ، تعاملت الولايات المتحدة وحلفاؤها بقوة مع الهند ، التي يرون أنها تمثل ثقلًا موازنًا لطموحات الصين المتنامية.

ومن الأولويات الرئيسية للهند في المنتدى تحقيق التوازن بين علاقاتها مع الغرب والشرق ، حيث تستضيف البلاد أيضًا قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبيرة في سبتمبر.

