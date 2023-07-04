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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس محكمة الاستئناف السابق: لا يوجد مانع في القرآن للأم من الوصاية

المستشار هيثم عباس
المستشار هيثم عباس

قال المستشار هيثم عباس رئيس محكمة الاستئناف السابق، إنه لا يوجد مانع في القرآن يحظر الأم أن يكون لها الوصاية على الأولاد، موضحا أن الأم تواجه العديد من المشاكل في الإنفاق على أولادها من إنفاق طبيعي في مصاريف المعيشة، خاصة بعد زيادة الأسعار في كل شيء في ظل أزمة نقل الوصاية بعد وفاة الأب.


وأضاف "عباس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مصر تعيش فترة من التحول الرقمي، إذ أصبح يمكن قيد دعاوى من خلال الهاتف المحمول، ويوجد تحول رقمي في العديد من المجالات والخدمات المختلفة، منها البطاقات الشخصية، وشهادات الميلاد وغيرها، مناشدًا أن يشمل التحول الرقمي محكمة الأسرة، وخاصة فيما يتعلق بأموال القصر.

وتابع: "عشان أقدم طلب خاص بأموال القصر، مصاريف مدرسة أو أكل أو شرب، أو أبيع شيء لحاجة تانية، عشان أقدم الطلب ده، أقدمه، ومن ثم أروح اسأل عليه بعد فترة، لحد ما يخلص في فترة تصل للشهر".

واستكمل، أن البعض يلجأ إلى التحايل خلال تقسيم الميراث وغيره، من أجل أن يخرج من البيروقراطية أو الفترة الطويلة التي يبدأ المجلس الحزبي في البت في أي أزمة للأسرة، "أسرة تقولك أخبي فلوس القصر بعيد عن المجلس الحزبي عشان مقعدش شهر وغيره عشان أبيع". 
 


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