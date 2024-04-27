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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نصف نهائي الكونفدرالية| عواد يتألق في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة دريمز الغاني

محمد عواد
محمد عواد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية، في ختام مران اليوم السبت، الذي أقيم على ستاد "بابا يارا"؛ استعدادا لمواجهة دريمز الغاني، في إياب الدور نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها غدا الأحد.

وشهدت التقسيمة، تنفيذ العديد من الجمل الفنية؛ استعدادا لمباراة الغد، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين، وظهر محمد عواد حارس الفريق بشكل مميز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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