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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

6 ساعات.. غدًا انقطاع المياه عن 3 مناطق بـ دار السلام في سوهاج

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن انقطاع المياه بقرى نجع عمار وأولاد أبو بكر وأولاد يحيى بمركز دار السلام وذلك  يوم  الأحد  الموافق 28 ابريل 2024   من الساعة الخامسه فجرًا وحتى الحاديه عشر صباحًا ولمدة ست ساعات.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انه سيتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال تنفيذ قطعيه على خط مياه قطر 8بوصه بمنطقة أولاد يحيى.

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مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشركة الالكتروني www.scww.com.eg

وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

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