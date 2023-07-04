لحظات مروعة لاصطدم سيارة شرطة بدفع رباعي مسروقة في أمريكا| شاهد

وثق مقطع فيديو مروع لحظات اصطدم سيارة شرطة بسيارة دفع رباعي مسروقة في ولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة الأمريكية.

أظهر مقطع الفيديو الذي شاركته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الثلاثاء، نتيجة مأساوية أثناء مطاردة رجال الشرطة بالولاية الأمريكية للسيارة التي سرقها مراهقون.

نتيجة مأساوية

أدي الاصطدام المروع الذي أثار صدى واسعا في الولاية الأمريكية إلى إصابات خطيرة لجنديين واثنين من المراهقين الذي سرقوا سيارة الدفع الرباعي.

وبين مقطع الفيديو المأساوي كيف انقلبت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات وتدحرجت إلى مبنى قريب من الواقعة وفي الأدغال المحيطة أيضا.

وعلق ملازم قسم الشرطة الذي منه الجنود لأحدى القنوات المحلية على الواقعة، قائلا: “لا نريد أن نرى هذا يحدث أبدا، ونواسي عائلات أفرادنا".