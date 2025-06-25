بعد وداع مونديال الأندية.. الأهلي يدرس الإطاحة بـ 4 لاعبين

أكد الإعلامي كريم رمزي، اقتراب رحيل 4 لاعبين عن النادي الأهلي، بعد مغادرة الفريق بطولة كأس العالم للأندية 2025، من دور المجموعات.

https://youtube.com/shorts/t2OYYxzY914

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: حسين الشحات اقرب للرحيل عن الأهلي ومحمد مجدي أفشة خارج الأهلي في الفترة المقبلة، وأحمد رضا وخالد عبد الفتاح سيتم اعارتهم في الفترة المقبلة، والشحات لا يستحق هذا النقد بسبب تاريخه الكبير ولكن لا بد ان يبحث عن فرصة ثانية، وأفشة لديه مشاكل في بعض القرارات داخل الملعب.

وحول تعادل الأهلي مع بورتو 4-4 في ختام دور المجموعات، أجاب: الأهلي ودع كأس العالم للأندية بشكل افضل ما يمكن، الأحمر كان قريبا من الفوز على بورتو بسباعية على الأقل، الأهلي احرز 4 اهداف في فريق أوروبي كبير بحجم بورتو.

وأضاف: أداء الأهلي في البطولة في المجمل كان جيدا ومقبولا، مجموعة الأهلي كانت تنافسية للغاية، واقوى مباريات في البطولة كانت مجموعة الأهلي، والأهلي ظهر بشكل محترم في البطولة بشكل عام، ووسام ابو علي اول لاعب عربي في تاريخ كأس العالم للأندية يحرز هاتريك في فريق أوروبي.

https://youtube.com/shorts/t2OYYxzY914