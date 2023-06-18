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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حادث مروري مروع.. اصطدام حافلة تقل 25 سائحا روسيا في أنطاليا

السياح الروس في تركيا
السياح الروس في تركيا

قناة تي آر تي الرسمية التركية، نقلا عن مصادر بالشرطة، أن عددا من السياح الروس أصيبوا في حادث مروري في ولاية أنطاليا بـ تركيا عندما اصطدمت حافلتهم بشاحنة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وبحسب القناة التلفزيونية، فإن الحادث وقع مساء السبت بالقرب من مدينة مانافجات، حيث كانت الحافلة التي تقل 33 سائحا، بينهم 25 روسيا، في طريقها إلى المطار عندما اصطدمت بشاحنة قرب محطة تعبئة. 

وأضافت المصادر التركية، أنه توفي سائق الحافلة على الفور جراء الحادث، وتم نقل الجرحى إلى المستشفى وباقي السياح إلى المطار بواسطة حافلة أخرى.

ومن جانبها، أعلنت القنصلية الروسية العامة في ولاية أنطاليا، أصيب خمسة سائحين روس.

وتم تسجيل الحادث بواسطة كاميرا محطة تعبئة الوقود، وتقول الشرطة التركية إنه لسبب غير معروف فقد سائق الحافلة السيطرة على السيارة. 

كما قال موظف بمحطة التزود بالوقود، إن التصادم أعقبه حريق في الحافلة، تم إخماده قبل وصول رجال الإطفاء.

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