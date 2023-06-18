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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يعلن توجيه ضربة عسكرية قوية لـ روسيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأحد، إنه دمر مخزنا للذخيرة تابع لـ الجيش الروسي في خيرسون، وهو ادعاء أكدته الإدارة المدعومة من روسيا في المنطقة الجنوبية.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني، يوري إجنات، إن القوات الأوكرانية أصابت مستودع الذخيرة في قرية ريكوف الواقعة في الداخل من بحر آزوف في خيرسون.

وقال إجنات: "كلما قلت الذخيرة، زادت النيران فيها، كلما انفجرت مستودعات ذخيرة العدو، قل عددها سيضرب مدافعينا".

من جانبه، قال سيرجي براتشوك، المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا، إن مستودع الذخيرة كان "مهما".

وأكدت إدارة خيرسون المدعومة من روسيا في المنطقة القصف الأوكراني على “تليجرام”.

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وقالت إن صاروخين، كان من الممكن أن يكونا صواريخ ستورم شادو كروز، أصابا البلدة، بينما اعترض الدفاع الجوي أحدهما.

كما استهدفت سبع ضربات من قاذفات صواريخ متعددة منطقة أبعد غربا في المنطقة، بالقرب من قرية لازورن، وفقا للمسؤولين المدعومين من روسيا.

وقالوا إن خمسة من تلك الصواريخ اعترضت.

الجيش الروسى خيرسون روسيا سلاح الجو الأوكراني أوكرانيا

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