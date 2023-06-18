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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دمر دبابات الغرب.. الكشف عن سلاح روسي فتاك في أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قالت مجلة “ميلتيري ووتش” الأمريكية، إن منظومة الصواريخ الروسية المضادة للدبابات "كورنيت" نجحت في تدمير الدبابات الغربية لأكثر من 20 عاما.

وأوضحت المجلة، أن ”منظومة الصواريخ الروسية المضادة للدبابات كورنيت لا تزال سلاحا هائلا".

وأشارت إلى أن نظام صواريخ كورنيت المحمول الخفيف الذي يبلغ وزنه 28 كيلوجراما، والذي دخل الخدمة في عام 1998، تم استخدامه بنجاح من قبل دول مختلفة ضد المركبات المدرعة الغربية لأكثر من 20 عاما، ما أدى إلى تدمير دبابات أبرامز الأمريكية ومركبات برادلي المدرعة وميركاف الإسرائيلية وليوبارد الألمانية.

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وكشفت مجلة “ميلتيري ووتش” الأمريكية، عن ميزة رائعة لمنظومة الصواريخ الروسية المضادة للدبابات بشأن تزويد رأسه الحربي بشحنة ترادفية، وأشارت إلى أن أجهزة التصوير الحراري البوق تتجاوز بشكل كبير قدرات نظائرها الغربية.

الصواريخ الروسية أبرامز ليوبارد روسيا أوكرانيا

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