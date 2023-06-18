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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من رئيس جنوب أفريقيا بشأن مبادرة السلام مع روسيا وأوكرانيا

رئيس جنوب أفريقيا
رئيس جنوب أفريقيا

قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الأحد، إن مهمة حفظ السلام التي يقوم بها الرؤساء الأفارقة لحل الأزمة الأوكرانية كانت "مؤثرة"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح رامافوزا ، عبر صفحته على تويتر: "أعتقد أن مهمتنا كانت ذات تأثير، ومن الواضح أن نجاحها الحقيقي سيُقاس على الهدف النهائي المتمثل في وقف الحرب، ولكن التأثير الذي أحدثته هو أنه، أولاً، تم الاستماع إلينا عندما قدمنا منظورًا أفريقيا حول الحرب التي لها عواقب سلبية على قارتنا".

وأضاف: "ثانيًا، ربما نكون المجموعة الوحيدة التي أشركت الزعيمين في غضون فترة زمنية قصيرة لتقديم اقتراح قوي للغاية ورؤية أن الحرب يجب أن تنتهي. لكننا أيضًا رافقنا ذلك اقتراح واسع مع عدد من العناصر التي لها علاقة بالاعتراف بسيادة الدول من حيث ميثاق الأمم المتحدة الذي طرحناه بشكل لا لبس فيه".

وتابع رامافوزا: "كما هو الحال الآن ، ستعقد القارة الإفريقية قمة مع روسيا، وهي القمة الثانية، القمة الأولى التي عقدت قبل بضع سنوات. وسنواصل مناقشاتنا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينها. وفي الفترة الفاصلة ، سنتحدث أيضًا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لأننا نريد أيضًا معرفة رده على عدد من القضايا الأخرى التي أثارناها".

وقال رئيس جنوب أفريقيا، إن موافقه الرئيسان الروسي والأوكراني على استعدادهم للمشاركة مع القادة الأفارقة، فهذا إنجاز كبير بالنسبة لنا لأن إفريقيا الآن في الإطار. وستشارك إفريقيا، ونحن نشارك بشكل إيجابي دون محاولة تقليص الجهود الأخرى الجارية. كما سنتحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة ونبلغه بهذه المحادثات، وأيضا مع العديد من قادة العالم الآخرين. وهذا ما سأفعله أيضا".

وفي وقت سابق، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وفود من 7 دول أفريقية لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

وأكد بوتين ، أن روسيا مستعدة للنظر في أي مقترحات من الدول الأفريقية بشأن التسوية الأوكرانية، كما ناقش الوفد الأفريقي المبادرة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف.

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