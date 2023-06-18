لافروف يعلق على اعتبار ألمانيا روسيا تهديدا لها

علق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على استراتيجية الأمن القومي الألماني الجديدة التي وصفت روسيا بالتهديد الرئيسي، بأنها تتعارض مع المنطق ومع مصالح ألمانيا ذاتها.

وأضاف لافروف في حديث تلفزيوني، أنه "من الصعب التعليق على الإجراءات والبيانات والوثائق التي اعتمدها السياسيون الألمان المعاصرون. فهي لا تستند إلى المنطق ولا علاقة لها بمصالح ألمانيا نفسها والشعب الألماني".

وفي وقت سابق، قدمت الحكومة الألمانية أول استراتيجية للأمن القومي في تاريخ البلاد، حيث تحدد المبادئ الأساسية والتدابير لمواجهة التهديدات الخارجية المحتملة في السنوات المقبلة.

وترى الوثيقة أن روسيا تشكل "تهديدا خطيرا" للنظام العالمي، حيث تطلق عليها الاستراتيجية "أخطر تهديد" للنظام العالمي في أوروبا.