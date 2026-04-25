زلزال 4.8 ريختر يضرب كريت اليونانية

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن تسجيل هزة أرضية مساء اليوم السبت في منطقة اليونان، بلغت قوتها 4.8 درجة على مقياس ريختر.

وفقاً للبيان الصادر عن المعهد برئاسة الدكتور طه توفيق رابح، فقد وقعت الهزة في تمام الساعة 10:49 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وحددت المحطات الإرصادية إحداثيات موقع الزلزال عند خط عرض 34.9194 شمالاً وخط طول 25.9685 شرقاً، وعلى عمق وصل إلى 5.0 كيلومتر.

تركزت الهزة بالقرب من جزيرة "كريت" اليونانية، حيث تبعد بمسافة تقدر بنحو 111.3 كيلومتر عن الجزيرة.

وأوضح المعهد أن البيانات الميدانية والتقييم العام يشيران إلى عدم ورود أي بلاغات تفيد بالشعور بالهزة داخل الأراضي المصرية، كما لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات حتى اللحظة.