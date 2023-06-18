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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوساطة انتهت.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن اتفاقية مينسك-2 التي وقعت في عام 2015 هي عقبة في طريق المفاوضات مع روسيا.

وحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، زعم يرماك أن محاولات التوصل إلى اتفاق مع روسيا قد أعيقت بسبب اتفاق ضغوط من الغرب في عام 2015 منح موسكو السيطرة على أجزاء من أوكرانيا.

وأوضح يرماك أن أوكرانيا لم تعد بحاجة إلى وسيط، ولكه أشار إلي أن أوكرانيا تردي جذب البرازيل والهند إلى صفها.

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وأكد مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن “كييف ستحقق ذلك، لا سيما من خلال دعوة مشاهير أمريكا اللاتينية إلى البلاد”.

وفي وقت سابق، قال نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إيجور جوفكفا، إن أوكرانيا ستكون مستعدة للتفاوض مع روسيا فقط بشروطها الخاصة، وزمن الوسطاء قد انتهى.

وعلق جوفكفا على مقترحات الصين والبرازيل والفاتيكان للتسوية: "أي خطة سلام يجب أن تكون خطة سلام أوكرانية، لقد انتهى زمن الوسطاء”.

وأضاف: “لقد مضى الوقت الذي كان يمكن فيه لأي قادة وسياسيين أن يكونوا وسطاء، لا يمكنك أن تكون وسيطا أمينا، وتحاول الحصول على مكاسب شخصية أثناء الحرب".

زيلينسكي روسيا موسكو أوكرانيا

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