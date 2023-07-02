حادث مروع.. لحظة اصطدام طائرات عسكرية في الجو بكولومبيا |فيديو

قال الجيش الكولومبي، إن طائرتين تابعتين للقوات الجوية الكولومبية من طراز تي-27 توكانو اصطدمتا في الجو خلال رحلة تدريبية بالقرب من قاعدة أبياي الجوية اليوم الأحد.

ووفقا لبيان صادر عن سلاح الجو الكولومبي، توفي طيار واحد، وهو مقدم.

وأضاف البيان أنه “تم إرسال لجنة تفتيش إلى مكان الحادث من أجل تحديد أسباب الاصطدام”.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة وقوع الحادث.

وشوهدت العديد من الطائرات تحلق بالقرب من بعضها البعض، وفي مرحلة ما، انفجر جناح إحدى الطائرات في ألسنة اللهب الساطعة.

وبحسب ما ورد، كان الطيارون يتدربون للمشاركة في معرض جوي يوم 20 يوليو في مدينة ريونجرو.