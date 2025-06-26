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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السيطرة على حريق بمزرعة نخيل بمدينة موط بالوادي الجديد

جانب من الحريق
جانب من الحريق
منصور ابوالعلمين

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، على حريق في بإحدي مزارع النخيل بمركز الداخلة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والاطفاء وسيارات الوحدة المحليه لمركز ومدينة الداخلة للسيطرة عليه قبل انتقاله للأماكن المجاوره.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية والإطفاء يفيد بنشوب حريق بإحدي مزارع النخيل بمدينة الداخلة.

تبين نشوب حريق بإحدي مزارع النخيل القريبه من محطة الكهرباء بمدينة موط مركز الداخلة.

اسفر الخريق عن احتراق عدد محدود من النخيل والزراعات، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من اخماد الحريق ومنع امتداده للمزارع المجاورة بنفس المنطقة.

وتحرر محضر بالحريق وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع انتداب وحدة الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وتحديد أسباب اندلاعه.

إصابة 6 أشخاص في حادثين بالوادي الجديد

وفي ذات السياق أصيب 6 أشخاص اليوم في  حادثين منفصلين  بطريق تنيدة _ منفلوط وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج

تلقي اللواء محمد حامد مساعد وزير الداخلية لامن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوجود حادثين منفصلين بمركز بلاط الاول بطريق تنيدة _ منفلوط والحادث الثاني بقرية مرزوق في مركز بلاط

أصيب كلا من عربي سيد منصور 64 سنه، محمد س ك ح 35 سنه، ع ك ع 36 سنة من قرية الجديدة في انقلاب سيارة ملاكي بطريق تنيدة _ منفلوط وتم نقلهم إلي مستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج، كما أصيب ه م س 25 سنه، ع ا ا 24 سنه، ا ع 22 سنه في حادث تصادم موتوسيكل بأخر بقرية مرزوق التابعة لمركز بلاط وتم نقلهم لمستشفي الداخلة العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد حريق متفرقه

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