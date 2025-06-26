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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المتحدة تكرّم رئيس الضرائب في قمة مصر للأفضل بجائزة الإنجاز المؤسسي

خلال التكريم
خلال التكريم

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن تكريم رشا عبد العال، رئيس المصلحة، خلال فعاليات قمة "مصر للأفضل" في دورتها العاشرة ( اليوبيل البرونزي ) التي تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية ووكالة اكسلانت لتنظيم المؤتمرات والمعارض التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، يأتي تتويجًا للجهود الكبيرة التي تبذلها المصلحة بقيادتها، لتحقيق إنجازات استثنائية في تطوير المنظومة الضريبية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات للممولين.

وقد شهدت القمة، التي أُقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تسليم جائزة "الإنجاز المؤسسي" إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، ضمن تكريم نخبة من القيادات النسائية البارزة في مواقع المسؤولية، ممن حققن نجاحات متميزة على مستوى الأداء المؤسسي .

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لدور رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية  في التطبيق المتقن لمبادرة التسهيلات الضريبية ، وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الضريبي، إلى جانب دورها في غلق الملفات القديمة وتسوية النزاعات وتوسيع القاعدة الضريبية ، وتقديم خدمات ضريبية متميزة لتحسين العلاقة مع الممولين .

وتعكس هذه الجائزة دعم الدولة للقيادات التنفيذية صاحبة الرؤية الواضحة، والقدرة على تحقيق نتائج ملموسة، كما تمثل حافزًا لمواصلة الجهود نحو بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وكفاءة واستدامة.

ويُذكر أن حفل التكريم أقيم ، بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة، وحضور ما يقرب من 500 قيادة يمثلون الدوائر الرئيسية لحركة المال والأعمال في مصر كصانعي السياسات وقيادات المؤسسات التمويلية الكبرى والمستثمرين والعديد من دوائر المال والأعمال.

مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال تطوير المنظومة الضريبية التحول الرقمي اخبار مصر مال واعمال الدكتور مصطفى مدبولي مبادرة التسهيلات الضريبية

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