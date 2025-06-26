الصحة تشارك في النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر صحة إفريقيا

تشارك وزارة الصحة والسكان بفعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا "AFRICA HEALTH EXCON" ،والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بالتعاون مع كل من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD).

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مشاركة وزارة الصحة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على دعم التعاون الإفريقي في المجال الصحي مما يعكس التزام مصر بدورها الإقليمي في دعم النظم الصحية في القارة الإفريقية.

مشروعات التحول الرقمي في القطاع الصحي

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزارة تشارك بجناح في المعرض سيتم من خلاله عرض الجهود المبذولة للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، والمبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها لتحسين جودة الخدمات الصحية، إلى جانب مشروعات التحول الرقمي في القطاع الصحي، فضلاً عن الانجازات في مجال التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، بالاضافة الى عرض مقاطع "فيديوهات" مصورة عن إنجازات الوزارة في تنفيذ مبادرات فخامة رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة".

وتابع المتحدث الرسمي أن هذه المشاركة تبرز توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، والترويج للتجربة المصرية كنموذج ناجح في تطوير القطاع الصحي على المستويين المحلي والافريقي.