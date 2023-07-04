سهل بنسبة 60٪؜ .. ردود فعل طلاب الثانوية العامة عن امتحان الاستاتيكا| شاهد

أعرب طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، عن آرائهم في امتحان مادة الاستاتيكا، بعد أدائه اليوم الثلاثاء 4 يوليو.

ورصدت عدسة صدى البلد آراء طالبات مدرسة المعادي الثانوية بنات، والتي جاءت متباينة عن مجمل أسئلة الامتحان.

قالت الطالبة مروة جلال: إن الامتحان سهل بنسبة ٦٠٪؜ وباقي الاسئلة تحتاج تفكير.

وأشارت ندى خالد، إن الوقت لم يكن كافيا لحل الامتحان بتأن أكثر، ولكن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

وتابعت حلا ان الامتحان سهل نسبياً وتتطلع لباقي فروع الرياضيات ان تكون في مستوى اسهل.

على الجانب الاخر، شهدت جروبات الغش على تطبيق “تليجرام” تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحان الاستاتيكا أثناء تأدية الطلاب لهما داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب الثانوية العامة 2023 ، بعدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مؤكدة على إصرار الوزارة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بـ امتحانات الثانوية العامة 2023.

https://fb.watch/lzzSZyBRdH/?startTimeMs=19000&mibextid=DqYSjB