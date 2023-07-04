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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو هيئة العمل الوطني بالقدس: عانينا من ممارسات الاحتلال لطرد السكان والتهجير

إسرائيل
إسرائيل

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني بالقدس، إنّ الجانب الإسرائيلي فاشي وعنصري وإحلالي، موضحةً "عانينا خلال 75 عاما من ممارسات الاحتلال وفي مدينة القدس تحديدا، كانت هناك محاولات لطرد السكان وتهجير السكان والرقابات الجماعية لتغيير الوضع الديموغرافي".

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وأضافت "النتشة" في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه الحكومة أعطت العالم الصورة الواضحة عن هذا المشروع الصهيوني، لا أقول إنه أصبح أكثر تطرفا، لكنه منذ نشأته فاشي وعنصري وإحلالي ومنغلق على نفسه ويستخدم الدين والتوراة لتحقيق مآربه".

وتابعت: "ما يحدث في هذه الأيام هو الانكشاف والعلنية، ولم يعد هذا المشروع متغطي باليسارية أو الديموقراطية أو بأي شكل حضاري أو قانوني متعارف عليه في العالم، وأصبح لدينا أدوات واضحة في محاربة هذا المشروع، لا نعني المقاومة العسكرية، فهناك فارق كبير بين دولة تمتلك أكبر أسلحة وأسلحة نووية وتجهيزات عسكرية ضخمة وبين المقاومة الفلسطينية التي تمتلك كلمة الحق وأجساد أبنائها لتحقيق الحرية".

وواصلت: "أقصد الأدوات بفضح الممارسات الإسرائيلية وتعرية كل من يحاول الدفاع عن هذا المشروع الصهيوني ويقدم له الدعم، حتى الموقف الأمريكي عاجز عن تبرير تصرفات حكومة بنيامين نتنياهو الحالية التي تتخذ شكلا علنيا جدا في كل ما هو معاكس ومخالف للشرعية والدولية وحقوق الإنسان".

احتلال الاسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي المقاومة الفلسطينية القانون الدولي القاهرة الإخبارية المشروع الصهيوني

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