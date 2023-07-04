العراق يندد بجرائم الأحتلال الإسرائيلي في جنين ويؤكد على موقفه اتجاه فلسطين

نددت الجمهورية العراقية ،اليوم الثلاثاء، باستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في جنين ومخيمها.

ودعت العراق في بيان للمتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي إلى وقف العدوان الإسرائيلي فورا، مؤكداً أن العراق حكومة وشعبا، ينددون باستمرار جرائم الاحتلال، التي أدت إلى وقوع عشرات الضحايا من أبناء فلسطين، خلال الساعات الماضية في مدينة جنين ومخيمها.

وأضاف ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي بهذا السلوك العدواني سيقود إلى زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة، وينبغي على كل القوى الداعمة للسلام والهيئات والمؤسسات الدولية أن تفضح هذه الممارسات التي تخالف القوانين والأعراف الدولية، وتخرق جميع قوانين حقوق الإنسان.

وجدد العوادي التأكيد على موقف العراق الثابت اتجاه الحق الفلسطيني المطلق في العيش على أرضه، ورفض الاعتداء عليه، وحقه الثابت في إقامة دولته المستقلة.

ودعى العوادي في البيان كل قوى الخير والسلام في العالم، إلى العمل على وقف العدوان وفضحه، وإدانة جرائم، وتمييزها على أنها نوع من الإرهاب واضح المعالم، الذي يسيء إلى جهود الاستقرار والعيش الآمن والذي تعمل على ترسيخه الشعوب الصديقة والشقيقة في المنطقة.