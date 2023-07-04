مندوب الكويت بالجامعة العربية: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة جديدة من انتهاكاتها القانون الدولي

أكد السفير صقر الغانم المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، رفضه لممارسة الاحتلال الإسرائيلي، وعدوانها الذي تشنه على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، مؤكدا "رفض دولة الكويت القاطع لهذا التصعيد السافر والاعتداءات المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأضاف مندوب الكويت خلال كلمته اجتماعات الدورة غير العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الثلاثاء، إدانة وإستنكار دولة الكويت للاعتداء الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، مشيرا الى أن اعتداءات قوات الاحتلال تشكل سلسلة جديدة من انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية.

وشدد علي أهمية تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والإنسانية لوقف تلك الاعتداءات، والعمل على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق ما تنص عليه قواعد القانون الدولي.