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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناريو كارثي.. تفاصيل القبض على جندي كاد يشعل حربا بين بريطانيا وروسيا

روسيا وبريطانيا
روسيا وبريطانيا

أفادت صحيفة “ميرور” البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم سجن الجندي البريطاني، ألكسندر جارمز ريزي، بسبب مغادرته وحدته في إستونيا والذهاب للقتال في أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن المحكمة أشارت إلى أن تصرفات الرجل يمكن أن تثير حربا بين بريطانيا وروسيا.

وقالت صحيفة “ميرور”: “علمت المحكمة العسكرية أنه من خلال القتال في الصفوف الأوكرانية، انتهك رجل يبلغ من العمر 21 عاما الأوامر، وخلق تهديدا أمنيا، وإذا تم القبض عليه، سيكون من الصعب تقليل الضرر المحتمل”.

وكان الجندي عضوا في القوات البريطانية المتمركز في إستونيا.

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وغادر ألكسندر جارمز ريزي الوحدة طواعية وكتب إلى زملائه أنه سيذهب إلى أوكرانيا ويشارك في الصراع إلى جانب الجيش الأوكراني.

أوكرانيا بريطانيا وروسيا

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