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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم ترك النوافل والاكتفاء فقط بأداء الصلوات المفروضة.. دار الإفتاء ترد

صلاة النوافل
صلاة النوافل

ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤال يقول "ما حكم ترك صلاة النوافل والاكتفاء فقط بأداء الصلوات المفروضة في اليوم؟

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وأجاب الشيخ هشام ربيع ، أمين الفتوى في دار الإفتاء ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول في الحديث القدسي الذي رواه عن رب العزة (ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ، ويده الذي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه).

وأشار إلى أن صلاة النوافل بعد الصلوات المفروضة تجبر الخلل الحاصل في صلاة الفريضة ، ومن الناحية الشرعية لا يوجد إثم على تارك صلاة النوافل ، فمن فعلها يثاب عليها ومن تركها ليس عليه إثم.

واستشهد ، بما ورد في السنة ، (أنَّ أعْرَابِيًّا جَاءَ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَائِرَ الرَّأْسِ، فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ أخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ فَقالَ: الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ إلَّا أنْ تَطَّوَّعَ شيئًا، فَقالَ: أخْبِرْنِي ما فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ فَقالَ: شَهْرَ رَمَضَانَ إلَّا أنْ تَطَّوَّعَ شيئًا، فَقالَ: أخْبِرْنِي بما فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ فَقالَ: فأخْبَرَهُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَرَائِعَ الإسْلَامِ، قالَ: والذي أكْرَمَكَ، لا أتَطَوَّعُ شيئًا، ولَا أنْقُصُ ممَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شيئًا، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أفْلَحَ إنْ صَدَقَ، أوْ دَخَلَ الجَنَّةَ إنْ صَدَقَ).

ترك صلاة السنن

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: “هل ترك السنن يبطل الصلاة وما هي أهمية صلاتها؟”.

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن سنة صلاة العصر أربع ركعات قبلية، وهذه السنة كثير من الفقهاء قالوا عنها إنها “غير مؤكدة”، وأورد الإمام النووي فيها حديثا يجعلها ترتقي إلى السنة المؤكدة، وهو حديث النبي: "رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا".
وأشار إلى أن السنن مفيدة وليست لازمة، ولكن لها أثر كبير على المسلم وصلاته.

 

 

دار الإفتاء ترك صلاة النوافل و الصلوات المفروضة ترك صلاة السنن

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