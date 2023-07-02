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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل النوافل اليومية.. الإفتاء تحدد بكم ركعة تفوز بـ 13 نعمة

فضل النوافل اليومية
فضل النوافل اليومية

لاشك أن معرفة فضل النوافل اليومية يعد من أهم ما ينبغي الانتباه إليه في هذه الأيام المباركة، فصحيح أن العشر من ذي الحجة انقضت ومعها يوم عرفة وأيام النحر والتشريق ، والتي هي خير الأيام عند الله تعالى، إلا أننا لانزال في أحد الأشهر الحُرم التي يتضاعف فيها الثواب والفضل، وحيث إن معرفة فضل النوافل اليومية تزيد الحرص، من هنا تنبع أهمية أداء النوافل اليومية ومن ثم البحث عن كافة أحكامها.

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فضل النوافل اليومية

  • الفوز بمحبة الله عز وجل.
  • القرب من الله سبحانه وتعالى.
  • الاصطفاء.
  • جبر النقص والخلل الذي يطرأ على الصلوات المفروضة.
  • كسب الحسنات.
  • محو الذنوب والسيئات.
  • مضاعفة الأجر والثواب.
  • مغفرة ما تقدم من الذنوب.
  • علو المنزلة في الدنيا والآخرة.
  • سمو النفس وصفاؤها.
  • طهارة الروح ونقاء السريرة.
  • تزكية النفس.
  • حافز للحرص على أداء الفرائض في وقتها على الوجه الأكمل.

ما هي  النوافل

يقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: (...وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيءٍ أحبَّ إليَّ مما افترضتُه عليه ، وما يزالُ عبدي يتقربُ إليَّ بالنوافلِ حتى أُحبُّه...) [صحيح]،  ومنه نستشّف عِظم التعبد لله تعالى بأداء النوافل بعد الفرائض؛ كنوافل الصلاة، والحج، والزكاة، والصوم، وسنقتصر هنا بالحديث عن نوافل الصلوات وفوائدها، صلاة النافلة جمعها نوافل؛ وهي الصلاة الزائدة عن الصلوات المفروضة الخمس، وحكمها ليس فرضاً كحكم الصلوات الخمس؛ فمنها السنن ومنها المُستحب ومنها ماكان تطوعاً، ولا أذان لها ولا إقامة.

وتنقسم صلوات النوافل إلى قسمين ، أولهما الذي لا وقت محدد له، بل بإمكان العبد أداء هذه النافلة متى شاء في غير وقت الكراهة؛ كصلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة، و القسم الثاني مخصوص بوقت محدد؛ كالسنن الرواتب التي تسبق أو تعقب الصلوات الخمس، وكذلك صلاة الضحى، وصلاة الوتر، وقيام الليل، وصلاة الخسوف والكسوف، و السنن الرواتب واظب رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم على رواتب الفرائض، وحثّ صحبه الكرام على أدائها؛ لما لها من الأجر والثواب العظيم وهذه السنن هي: ركعتان قبل فريضة الفجر. أربع ركعات قبل صلاة الظهر بتسليمتين، وتسمى السنة القبليّة، وركعتان بعد أداء الفريضة، وهي السنة البعديّة. ركعتان بعد فريضة المغرب. ركعتان بعد فريضة العشاء، ومن فضل السنن الرواتب عدد السنن الرواتب اثنتي عشرة ركعة، وورد عن نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أنّ من صلى في يومه وليلته اثنتي عشرة ركعة بُني له بيتٌ في الجنة.

كم عدد النوافل اليومية

وقالت دار الإفتاء المصرية، عن النوافل اليومية، إن الصلاة التي تُؤَدَّى قبل الصلوات الخمس المفروضة أو بعدها إمَّا أن تكون سنة مؤكدة، وهي ما واظب عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي وردت في الحديث الشريف: «مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ؛ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ» رواه النسائي.

وأضافت “ الإفتاء” عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، في تحديدها كم عدد النوافل اليومية ؟: وإما أن تكون سننًا غير مؤكدة يُندب الإتيان بها من غير تأكيد، وهي ركعتان قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء، وذلك للحديث الذي رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ -ثم قال في الثالثة-: لِمَنْ شَاءَ»؛ كراهية أن يتخذها الناس سُنة. وتُطْلَق هذه السنن على صلاة النفل والتطوع.

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