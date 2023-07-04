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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

6 ملايين فدان.. تفاصيل مساهمة مشروعات الصرف الزراعي في تنمية الاقتصاد القومي

مشروعات الصرف المغطى
مشروعات الصرف المغطى

تساهم مشروعات الصرف الزراعى فى تنمية الاقتصاد القومى من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية فى مجال الصرف الزراعى العام والمغطى، مما يؤدى إلى الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية.

 

ويستهدف البرنامج القومى الثالث للصرف (٢٠١٣ – ٢٠٢٦) إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٠٠ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية ، حيث تم حتى الآن إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٢٩٣ ألف فدان ، ويجرى تنفيذ البرنامج على عدة مراحل (المرحلة الأولى والتي تم نهوها في عام ٢٠١٩ وتم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ٩٤ ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ١٠ آلاف فدان - المرحلة الثانية بين عامى ٢٠١٦ – ٢٠٢٣ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٥٣ ألف فدان (تم نهو ١٢٠ ألف فدان منها ، وجارى التنفيذ والطرح في ٤٠  ألف فدان أخرى) ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام ٢٠ ألف فدان (تم نهو ١٥ ألف فدان منها ، وجارى طرح ٥ آلاف فدان) - المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢٦ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ٢٥٧ ألف فدان (تم نهو ٨٠ ألف فدان منها ، وجارى التنفيذ والطرح في ٧٠ ألف فدان أخرى) ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام ٧٠ ألف فدان ) .

 

دور هيئة الصرف في تطهير وصيانة المصارف

وتقوم هيئة الصرف بتنفيذ أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر لعدد ٤٤٤٤ مصرف ، وذلك لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية ، كما تقوم أجهزة الهيئة بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى ١٠ مليون متر مكعب سنوياً ، كما يتبع الهيئة عدد (١٥٧) محطة لرفع المياه من المصارف الزراعية يتم متابعتهم بشكل مستمر لضمان كفاءة التشغيل على مدار الساعة.

 

وفيما يخص مشروعات الصرف المغطى  فقد انتهت هيئة الصرف حتى الآن من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره ٦.٠٠ مليون فدان ، بالإضافة لإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى فى المساحات التى انتهى العمر الافتراضى للشبكة بها فى مساحة (٢.٣٦) مليون فدان ، وذلك في إطار استرتيجية الهيئة لإنشاء مشروعات الصرف المغطى الجديدة ، وإحلال شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي.

 

وعن ذلك قال الدكتور محمود أبو زيد وزير الري السابق، إن مصر تحاول أن تنمي الاقتصاد القومي وتحافظ على نسبة المياه الأرضية بعيدا عن جذور النباتات.
 

وأضاف أبو زيد ل"صدى البلد" أن مبادرة حياة كريمة تخدم المواطنين بشكل كبير فى القرى والمحافظات والمختلفة، ووزارة الري تشارك فى المبادرة بمشروعات هامة للمواطنين خاصة أنها تتطرق للمناطق المحرومة من الخدمات ، ومن أهم ما تشارك به مشروعات الصرف المغطى وتبطين الترع التى تساعد على وصول المياه للأراضى فى نهايات الترع مما يزيد الإنتاجية ويساعد المزارع بشكل كبير.

صرف الصرف الزراعى منسوب المياه المصارف هيئة الصرف

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