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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة توجه رسالة شديدة اللهجة لأحد المطربين: اتعلم التواضع

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

وجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة إلى مطرب لم تذكر اسمه، قائلة: "ياريت تتعلم التواضع وأخلاقيات المهنة وتبطل تساوي كل حاجة بالفلوس، اتعلم من اللي أنت شفته النهاردة، بخصوص ترحم عدد كبير من الوسط الفني على الراحل علاء عبدالخالق".

 

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "أنت بقيت مادي جدا، ومش كل حاجة الفلوس، ويا ريت تتعلم التواضع، النهاردة في نجوم أكبر منك بكتير جدا اتصلوا وقالوا كلام حلو في حق زميلهم الراحل علاء عبدالخالق".

 

وتابعت: "عندما دافعت عنك، لم أكن أقصدك، لكني كنت أدافع عن بلدي، ولست حزينة من هذا الأمر، ولكن أنت متستاهلش إن الواحد يتكلم عنك، لأنك كنت بتتفرج على الحلقة ومش عاوز تدخل وترد او تعتذر، رغم إننا كنا عمالين نتكلم عنك بكل محبة".

 

وأكدت: "الفن مش بفلوس، ويا ريت تتعلم من الأصغر منك، تامر حسني محدش بيطلب منه حاجة إلا لما يعملهاله.. الأطفال المرضى اللي نفسهم يشوفوه بيروح لهم، والعاملين اللي نفسهم يقابلوه، عامل قاله نفسي أشوف الفيلم، قاله أنا هعدي وهاخدك، وتامر بيجامل أصحابه كمان، لكن أنت فاهم الفن غلط وبتساويه بالدولار وبالفلوس، عيب عليك ويا ريتك تتعلم من الأساتذة المحترمين، مثل هشام عباس ومحمد فؤاد ومنى عبدالغني وعصام كاريكا وأيمن بهجت قمر وخالد أحمد منيب".
 

بسمة وهبة المطربين الوسط الفنى

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