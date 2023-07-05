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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«تويتر» تضع حدًا لعدد التغريدات الممكن للمستخدمين قراءتها في اليوم الواحد.. تفاصيل

ايلون ماسك مالك منصة
ايلون ماسك مالك منصة تويتر

قال الإعلامي رامي رضوان إن منصة تويتر سوف تضع حدًا مؤقتًا لعدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها في اليوم الواحد.

 

وتابع رامي رضوان خلال برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن أي حساب موثق يستطيع مشاهدة حوالي 10 آلاف تغريدة في اليوم الواحد فقط أما الحسابات غير الموثقة تستطيع مشاهدة 1000 تغريدة فقط على مدار اليوم الواحد وأي حساب جديد سوف ينضم إلى تويتر يستطيع مشاهدة 500 تغريدة فقط.

 

منع التلاعب بالنظام


‏وأضاف أن هذه القرارات اتخذها إيلون ماسك مالك تويتر وهدفها هو التصدي لجمع المحتوى والبيانات ومنع التلاعب بالنظام.

تويتر رامي رضوان إيلون ماسك DMC مساء dmc

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