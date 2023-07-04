تويتر يجعل TweetDeck حصريا لمشتركي "Blue"

يكافح تطبيق "تويتر" Twitter ليبقى على قيد الحياة ويحقق أرباحا ويستعيد سمعته كما كانت خاصة بعد سلسلة الأزمات التي عصفت به مؤخرا بعد استحواذ إيلون ماسك عليه في أكتوبر الماضي.

مع سلسلة من المشكلات التي رافقت اسم تويتر خلال الشهور الماضية، بدأ العديد من المستخدمين المحبطين يبحثون عن بدائل. بدأت المشاكل عندما بدأت المنصة في فرض قيود على عدد المنشورات اليومية التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها ، مما تسبب في حالة من الغضب بين المستخدمين واسعة النطاق.

TweetDeck

كان تطبيق TweetDeck التابع للشركة والمتخصص في عرض التغريدات والواجهة بشكل مختلف، أحد الضحايا البارزين لتويتر وقرارات إيلون ماسك، والذي ظل يمثل مشكلة للمستخدمين ما لم يتحولوا إلى الإصدار التجريبي. في محاولة لمعالجة هذه المشكلات كشفت Twitter الآن عن نسخة محسّنة من TweetDeck.

لا يزال يشار إلى التحديث الجديد باسم “TweetDeck Preview” وسيكون داخل التطبيق نفسه. يجب على المستخدمين الاشتراك وتسجيل الدخول خلال الـ 30 يوم القادمة لاستخدام الإصدار الجديد من التطبيق الذي أدخل عليه مجموعة كبيرة من التحديثات.

ومع ذلك ، بمجرد قيام المستخدمين بالتبديل ، سيستعيدون حق الوصول إلى وظائف TweetDeck الأساسية ، لا سيما ميزات تجميع القائمة كما يؤكد Twitter للمستخدمين أن عملية الانتقال ستكون سهلة وبسيطة، مع حفظ عمليات البحث والقوائم علاوة على ذلك، يدعم إصدار المعاينة المحدّث الآن الميزات المفقودة سابقًا مثل Twitter Spaces والاستطلاعات ، على الرغم من أن وظيفة Teams غير متوفرة حاليًا.

حتى الآن لم تعلن تويتر بشكل رسميا أن الإصدار الأصلي التقليدي من تويت دك أصبح ملغي ولكنها أشارت أنها في تطور مستمر وأنها سوف تنقل جميع المستخدمين إلى نسخة الـ Preview الجديدة

ومع ذلك ، على الرغم من المزايا الجديدة التي يوفرها إصدار TweetDeck ، فقد يجد العديد من المستخدمين القدامى أنفسهم في حيرة لأن الأداة الجديدة ستكون حصرية لمشتركي Twitter Blue. وأكدوا أنه "في غضون 30 يومًا ، يجب على المستخدمين الذين يريدون أن يستخدمون تويت دك أن يشتركوا في تويتر بلو.