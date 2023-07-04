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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج إمام عاشور يتصدر تويتر.. والجماهير: أفضل لاعب خط وسط شامل في مصر

امام عاشور
امام عاشور

تصدر هاشتاج إمام عاشور موقع التواصل الاجتماعى تويتر بسبب الصراع بين الأندية المصرية الأهلي والزمالك وبيراميدز على اللاعب بعد رفضه استكمال مشواره الكروى فى ميتلاند الدنماركى.

 

وجاءت التعليقات كالآتي: 

امام عاشور هو أفضل لاعب وسط مساند فى مصر حاليًا، - يجيد التسديد من خارج منطقة الجزاء - يجيد التمرير بين الخطوط - يجيد التمركز بين الخطوط - لاعب وسط سريع - يجيد الالتحامات واقتناص الكرة التانية

الأمور تقترب من الحسم ..مع أمام عاشور ..بيراميدز يكثف اتصالاته بالنادي الدنماركي والاهلي بدا يظهر في الصورة

إمام عاشور صفقة نوعية للأهلي لأفضل لاعب خط وسط شامل في مصر وده القطعة اللي هتعلي خط وسط الأهلي جدا الصفقة لو تمت هيكون نجاح كبير للجنة التعاقدات من حيث الجودة وقيمة الاعب وسنه وتعويض ممتاز لحمدي فتحي.

 

وكان أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن وجهة إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي فيسبوك "إمام عاشور قريب جدا من النادي الأهلي رغم دخول بيراميدز بقوة لازلت عند كلامي  اللي يقول غير كدة بيألف".

 

وأكدت تقارير صحفية، أن فريق ميتيلاند الدانماركي، قد يبيع إمام عاشور، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بشرط الحصول على المبلغ الذي دفعه في يناير للزمالك.

الانتقالات الصيفية الأهلى الزمالك امام عاشور بيراميدز صفقة إمام عاشور

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