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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة بشأن مستقبل طارق حامد حال عودته للدوري المصري

طارق حامد
طارق حامد

علق الإعلامي مهيب عبد الهادى على مستقبل  طارق حامد  وهل سيعود للدورى المصرى أم سيستمر فى الدورى السعودى.

 

وأضاف عبد الهادى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر  "في حالة عودة طارق حامد إلي الدوري المصري، سيكون نادي بيراميدز وليس الزمالك الاستمرار في الدوري السعودي الأقرب إلي الآن.

 

قال عبد الأعلي سكير الإعلامي السعودي إن بالفعل هناك صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة منتظرة للدوري السعودي.

وقال سكير فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" بالفعل طارق حامد نجم وسط اتحاد جدة مستمر بأمر نونو سانتو المدير الفني للفريق المتوج بلقب الدوري وسيلعب بجانب كانتي.

 

وأضاف:" أحمد حجازي سيتم رفع اسمه من قائمة الفريق حتي يتم الشفاء من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة.

 

وتابع:" اتحاد جدة سيتعاقد مع مدافع جديد، بدلا من أحمد حجازي حتي يعود، ولكن حجازي لاعب مهم وهناك تمسك وتقدير لما قدمه مع الفريق.

 

ويذكر أن اتحاد جدة السعودي حقق لقب الدوري السعودي الموسم الماضي.

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