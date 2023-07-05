المرشحة المفضلة.. بايدن يدفع «فون دير لاين» لقبول منصب الأمين العام للناتو

أفادت صحيفة "تليجراف" البريطانية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يضغط من أجل تعيين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بمنصب الأمين العام لحلف الناتو القادم، وذلك بعد حظر ترشيح وزير الدفاع البريطاني بن والاس.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، يقال إن فون دير لاين هي المرشحة المفضلة للولايات المتحدة بعد أن رفض البيت الأبيض وزير الدفاع لهذا الدور.

واتفق حلفاء الناتو الثلاثاء على تمديد ولاية ينس ستولتنبرج، الذي شغل منصب الأمين العام لحلف الناتو منذ أكتوبر 2014، لمدة عام واحد لقيادة التحالف حتى خريف 2024.

وكان قادة الناتو يأملون في التوصل إلى اتفاق بشأن خليفة ستولتنبرج في قمتهم السنوية في فيلنيوس بليتوانيا، الأسبوع المقبل، لكنهم فشلوا في الاتفاق على مرشح.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الناتو قوله، إن بايدن يحاول إقناع فون دير لاين بأن تتولى المنصب بعد ينس ستولتنبرج الذي سيتركه بعد 12 شهرًا، وسط مخاوف من عدم إيجاد مرشح مناسب للمنصب.

وقال مصدر آخر: "سنواجه مشكلة في العام المقبل عندما يتضح أن الوضع لن يكون أقوى مما هو في العام الجاري".

وأوضح مصدر ثالث أن بايدن أقام "رابطة قوية" بفون دير لاين خلال السنوات الماضية من خلال تعزيز العلاقات بين واشنطن وبروكسل فيما يتعلق بالصين وأوكرانيا والمناخ.

ويشار كذلك إلى أن فون دير لاين تثق بالمعلومات الاستخباراتية الأمريكية أكثر، في انتقال من الاعتماد على الاستخبارات الأوروبية التي كانت تخطئ في حساباتها بشأن الخطط الروسية تجاه أوكرانيا.

ونظرًا لطلاقتها في الحديث بالفرنسية، رجحت الصحيفة أن فون دير لاين قد تحظى بتأييد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان يعارض ترشيح وزير الدفاع البريطاني بين والاس للمنصب.