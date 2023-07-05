لن تصدق وزنها.. امرأة تصطاد أكبر سمكة شبوط في بريطانيا.. صور

حطمت سيدة بالغة من العمر 27 عاما رقما قياسيا كأول امرأة تقوم باصطياد أكبر سمكة شبوط في بريطانيا وبالتحديد من مياه ووترسايد فيشر داخل قرية تششم بمقاطعة باكينجهامشير.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، فقد بلغ وزن سمكة الشبوط التي اصطادتها ريا بينيل 63 رطلا وذلك أثناء رحلة صيد مع زوجها مما أصابها بالذهول.

أكبر سمكة شبوط



وعن مصير أكبر سمكة شبوط، فقد قام زوج السيدة ويدعي “لي” 35 عاما بمساعدة زوجته في التقاط مجموعة من الصور مع السمكة ثم إعادتها سالمة إلى البحر بصحة جيدة.

وكانت ريا، التي تمارس الصيد منذ أن قابلت لي قبل سبع سنوات في رحلة صيد لمدة أسبوع.

جدير بالذكر أن أول رجل قام بصيد أكبر سمكة كبيرة من الشبوط على الإطلاق في بريطانيا يدعي دين فليتشر.

امرأة تصطاد أكبر سمكة شبوط في بريطانيا

امرأة تصطاد أكبر سمكة شبوط في بريطانيا

امرأة تصطاد أكبر سمكة شبوط في بريطانيا