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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سمكة قرش بفلوريدا الأمريكية تنهش يد صياد وتسحبه للماء

سمكة قرش تنهش يد
سمكة قرش تنهش يد صياد وتسحبه للماء

كشفت لقطات مرعبة لحظة سحِب صياد إلى البحر بواسطة سمكة قرش قضمت  يده بطريقة مفزعة.

ووقع الحادث في مياه متنزه إيفرجليدز الوطني بولاية فلوريدا الأمريكية، صباح الجمعة (23 يونيو) ، عندما تعرض الصياد للهجوم وتطلب زيارة المستشفى ، وفقًا للسلطات.

في وقت ما قبل الساعة العاشرة صباحًا ، كان الضحية يقضي صباحه على متن قارب في خليج فلوريدا بالقرب من مرسى فلامنغو.

. سمكة قرش  تنهش يد صياد وتسحبه للماء 

قال أليسون جانت ، المتحدث باسم الحديقة الوطنية ، إنه بينما كان الرجل يغسل يديه في الماء ، هاجم القرش وعض يده.

عالج حارس حديقة جروحه قبل نقله جواً إلى مستشفى قريب بواسطة Miami-Dade Fire Rescue ، حسب MDFR. 

يُظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على Instagram صيادًا قد يكون ضحية هجوم الجمعة ، يتم سحبه في مياه إيفرجليدز العكرة بواسطة سمكة قرش تمسك بيده.

 وفقًا لموقع برنامج أبحاث القرش التابع لجامعة فلوريدا ، سيتم تصنيف هذا على أنه هجوم غير مبرر ، وهو أمر شائع.

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