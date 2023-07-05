أحمد بلحاج ينتظم فى تدريبات الزمالك ويكذب الشائعات

انتظم المغربي أحمد بلحاج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء،استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك أحمد بلحاج ، في التدريبات الجماعية صباح اليوم بشكل كامل، سواء في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية استعدادا للفترة المقبلة.

فقرة تاهيلية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون العرب بالأمس، فقرة تدريبات تأهيلية قوية خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز الممتاز .

وشهدت الفقرة التأهيلية التي شارك فيها اللاعبون الشباب بجانب البدلاء والمستبعدين ، أداء بعض التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء بإستخدام الأدوات الرياضية المخصصة لذلك أو بالكرة تحت قيادة أعضاء الجهاز الفني.

وعقب ذلك أدت هذه المجموعة فقرة خططية تم خلالها التركيز على تنفيذ بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب.

وفي نهاية المران ، أقيمت تقسيمة فنية قوية شارك فيها مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون العرب بجانب اللاعبين الشباب، تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

وحرص الكولومبي أوسوريو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل من خلال محاضرات فنية سريعة أثناء التقسيمة أو نقل بعض الأمور بصورة شخصية لبعض اللاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.