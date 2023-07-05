تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.149 تريليون جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 17380 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3229 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 21142 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 7274 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3569 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 5267 نقطة.