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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

صدى البلد

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 1.154 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 17466 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3246 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 21221 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 7311 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 5219 نقطة.

البورصة المصري البورصة المصرية الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة اليوم الثلاثاء المتعاملين العرب إيجي إكس 100 متساوي الأوزان

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