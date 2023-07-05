بريطانيا تكشف عن موعد تدريب الطيارين الأوكرانيين

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، إنها ستبدأ تدريب طيارين أوكرانيين الشهر المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن جو بايدن أبلغ قادة مجموعة السبع "دعمه مبادرة مشتركة تهدف إلى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع بما يشمل مقاتلات أف-16".

وقال سوليفان إنه "خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبلة، سيقرر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم طائرات وعددها ومن سيقدمها"، معطيًا الإشارة الأقوى حتى الآن من جانب الولايات المتحدة لتسليم هذه الطائرات التي تطالب بها كييف بشدة.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية، إن باريس تدرب الطيارين الأوكرانيين على كيفية اختراق أنظمة الدفاع الجوي بدلاً من قيادة الطائرات المقاتلة واستخدام أنظمة الأسلحة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية الجنرال جان جرافيت، "نقوم بتدريب أطقم جوية أوكرانية في فرنسا، خاصة في التعامل مع أنظمة الدفاع الجوي ومهارات الإخلاء عند إسقاط الطائرة".